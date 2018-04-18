Автомобіль з великою партією сиру затримали біля кордону з Росією

Учора прикордонники відділу «Велика Писарівка» Сумського загону спільно з оперативними співробітниками Держприкордонслужби України не допустили переміщення через українсько-російський кордон великої партії сирної продукції.

У ході реалізації завчасно отриманої оперативно-розшуковими підрозділами Держприкордонслужби інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонний патруль неподалік н.п. Лугівка у Великописарівському районі виявив та припинив спробу порушення держрубежу з України в Росію двома автомобілями марки «Нива» та «УАЗ». Під час затримання правопорушників водії автомобілів не виконали законні вимоги прикордонного наряду щодо зупинки транспортних засобів та вдалися до втечі в напрямку н.п. Лугівка.

Негайно організувавши переслідування, прикордонники невдовзі наздогнали та затримали один із автомобілів-втікачів. У транспортному засобі «Нива» знаходилися двоє громадян України та коробки з сирною продукцією. За результатами пошуку правоохоронці встановили місце знаходження й іншого автомобіля.

Автомобіль «Нива» разом з вантажем сирної продукції, всього 15 найменувань в кількості понад 600 упаковок, доставлений до прикордонного підрозділу, встановленим порядком його буде передано працівникам фіскальної служби.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України та за злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду на 40 та 24-річного жителів прикордоння складені адміністративні матеріали за ст. ст. 204-1, 185-10 відповідно. Крім цього, до Національної поліції направлено повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) КК України.

Наразі прикордонники з’ясовують усі обставини припиненого правопорушення та здійснюють заходи щодо встановлення решти осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.