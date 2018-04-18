На узбережжі Чорного моря затримали «елітних браконьєрів» з уловом на майже мільйон гривень

Прикордонники продовжують активні заходи з дотримання прикордонного режиму на ділянках відповідальності, під час яких виявляють і факти незаконного вилову водних живих ресурсів.

Чергових браконьєрів затримали в ніч з 17 на 18 квітня поблизу населеного пункту Хорли. Оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно з прикордонниками відділу «Хорли» Херсонського загону виявили на березі Чорного моря 5 осіб з виловом червонокнижних порід риби, яку саме вивантажували з плавзасобу. Під час огляду місця події прикордонники виявили поблизу берегової лінії також дві автівки та лафет для транспортування плавзасобу.

У ході подальшої перевірки військовослужбовці встановили, що частина біоресурсів є червонокнижними. Загалом виявлено дев’ять білуг, один осетр, 13 скатів та одна камбала.

На місце виявлення прикордонники викликали представників Національної поліції та інших взаємодіючих служб, а також направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Попередня сума оцінки заподіяних державі збитків становить 950 тисяч гривень.