У Києві затримано на хабарі посадовця Укрзалізниці

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника відділу інфраструктури служби матеріально-технічного забезпечення однієї з регіональних філій ПАТ «Українська залізниця».

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав гроші від керівника підприємства, з яким було укладено договір на постачання продукції для потреб філії. За «відкат» у розмірі сто вісімдесят тисяч гривень, що становило десять відсотків суми контракту, зловмисник обіцяв безперешкодне перерахування коштів держустанови на рахунки підприємства.

Оперативні спецслужби затримали посадовця на одній із столичних вулиць під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття посадовця проводилась спільно з департаментом безпеки ПАТ «Українська залізниця» під процесуальним керівництвом прокуратури.