Автопарк «Автомагістраль Південь» поповнився 122 новими вантажівками для будівництва доріг

Розвиток дорожньої інфраструктури в Україні отримало потужний поштовх. Компанія АВТЕК - лідер українського ринку з продажу комерційних автомобілів, 13 квітня передала велику партію вантажівок Ford Trucks для свого клієнта - «Автомагістраль Південь». Ця компанія - лідер дорожнього будівництва в Україні - отримає 122 новеньких автомобіля Ford Trucks, повідомляє Автоцентр.

У новій поставці для «Автомагістраль Південь» самоскиди - тривісні Ford Trucks 3542 (6х4) і чотиривісні Ford Trucks 4142 (8х4). Вони мають вантажопідйомність 20 і 26 т і оснащуються кузовами з надміцної сталі Hardox - корисним об'ємом 16 і 24 м куб. відповідно на обох моделях використовується турбодизель потужністю 420 к.с. Комплектація: водійське крісло з підігрівом, кондиціонер, круїз-контроль, цифровий тахограф, CD / МР3, блокування диференціалів.

У партії переданої техніки є і тягачі Ford Trucks 1842 - з технічно допустимою вантажопідйомністю 11,2 т і 6-циліндровим двигуном Ford-Ecotorq потужністю 420 к.с. Машина оснащується комфортабельною кабіною з високим дахом, спальним місцем і водійським кріслом з підігрівом; є кондиціонер, цифровий тахограф.