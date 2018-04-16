За 2 місяці року український аграрний експорт сягнув майже $3 млрд

За січень-лютий 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу склав $3,7 млрд, з яких $2,8 млрд припадає на експорт українських аграрних та харчових товарів.

Про це розповіла заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

«За перші два місяці поточного року український аграрний експорт збільшився на $102,1 млн порівняно з відповідним періодом 2017 року та склав $2,8 млрд. Нашими традиційними лідерами експорту залишаються зернові культури з часткою 35,3%, олія – 24,1% та насіння олійних культур -12%», – наголосила заступник Міністра.

За словами Ольги Трофімцевої, за цей період помітно зріс експорт українського м’яса птиці - на $29 млн, яєць – на $11,4 млн, вершкового масла – на $20 млн, шоколаду – на $7,5 млн, виноградних вин – на $6,1 млн.

«Важливо відмітити, що експорт української продукції до ЄС за цей період збільшився на 28,1%, або на $224,7 млн, та сягнув $1,025 млрд. Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту»,- відзначила заступник Міністра з питань євроінтеграції.

Вона додала, що найбільшим імпортером української аграрної та харчової продукції у січні-лютому 2018 року стала Індія, куди експортовано продукції на $ 335,9 млн. Також до п’ятірки країн-найбільших покупців – увійшли: Іспанія - $201,1 млн, Нідерланди - $199,3 млн, Єгипет - $189,6 млн та Італія - $185,6 млн.

Довідково: ключові товари українського аграрного експорту у січні-лютому 2018 року.