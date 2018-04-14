Місцева влада має активізувати переробку сміття – екологи

З 1 січня 2018 року в Україні заборонено захоронювати неперероблені побутові відходи. Згідно з законом «Про відходи», відповідають за цей процес місцеві ради: сільські, селищні, міські та об’єднаних територіальних громад. Аби навчити їх правильно організовувати переробку відходів, експерти проекту Європейського Союзу «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» провели тренінг «Організація ефективного поводження з відходами: як діяти органам місцевого самоврядування» 11 квітня у Львові.

«Україні важливо змінити стратегію поводження з відходами. Саме місцеві ради можуть стати рушійною силою та організувати належне поводження та контроль за відходами», ‒ наголосила виконавчий директор Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Олена Кравченко.

Щоб зменшити захоронення побутового сміття, місцеві ради повинні:

Встановити 4 окремих контейнери для скла, пластику, паперу та змішаних побутових відходів у кожному селі, селищі, місті чи об’єднаній громаді.

Передавати цінні компоненти відходів тим підприємствам, що їх повторно використовують або переробляють.

Побудувати на рівні областей сміттєпереробні комплекси, які включатимуть сміттєсортувальні лінії, компостування органіки (для перетворення її у добрива та отримання біогазу) та сучасні полігони для захоронення відходів, які не можна повторно використати чи переробити.

Експерти проекту ЄС радять використовувати не лише бюджетні кошти, але і залучати іноземних інвесторів та міжнародні фонди і гранти. Так, у Львові за кошти Європейського Союзу закупили установку для переробки небезпечних люмінесцентних ламп. Харків за допомогою кредиту Світового банку будує полігон побутових відходів, сміттєсортувальну лінію, станцію для виробництва електроенергії із біогазу, сміттєзвалища та станцію очищення фільтратів. У Вінниці в рамках проекту державно-приватного партнерства з залученням іноземних інвесторів збудовано станцію з виробництва електроенергії з біогазу сміттєзвалища.

Довідкова інформація: За даними Мінрегіону в Україні за 2016 рік утворилось близько 11 млн тонн побутових відходів, 95% з яких захоронюються на сміттєзвалищах і полігонах загальною площею понад 9 тис. га. Лише 3% відходів переробляють і компостують. Тільки у 20 населених пунктах встановлені сортувальні лінії. А 2% усіх населених пунктів роздільно сортують побутові відходи. Лише у 8 населених пунктах є станції з вироблення електроенергії із сміттєзвалищного газу.

Для порівняння: у Німеччині переробляють і компостують 66% побутових відходів, Швейцарії – 53%, у Польщі – 44%. У Швейцарії і Швеції захоронюється менше 1% побутових відходів. У Швеції біогаз від побутових відходів використовується для вироблення електроенергії, якою освітлюються житлові будинки.

Проект ЄС «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами»реалізує Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) у співпраці згромадською організацією «Екологічні ініціативи» (ЕІ). Мета проекту – підвищити ефективність системи управління відходами в Україні та зменшити негативний вплив відходів на довкілля. Тривалість: червень 2016 – липень 2019.

МБО «Екологія-Право-Людина» працює над зміцненням верховенства права для захисту довкілля, розвитком екологічної освіти та культури.

ГО «Екологічні ініціативи» захищає право українців на здорове та безпечне довкілля.