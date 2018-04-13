У 2018 році уряд планує здійснити додаткові заходи щодо збільшення розмірів пенсій

Якщо позитивна тенденція щодо збільшення надходжень до Пенсійного фонду збережеться, Уряд вийде з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«У першому кварталі ми зібрали до Пенсійного фонду майже на 2 мільярди більше, ніж планували. Тобто, у нас є всі можливості для появи додаткового ресурсу, і, якщо така тенденція збережеться, ми вийдемо з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році», - сказав він.

За словами Павла Розенка, один із перших соціальних проектів у пенсійній сфері, який Уряд реалізує в цьому році, – це перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. «Нагадаю, що перерахунок «військових пенсій» здійснюється «заднім числом» - із 1 січня 2018 року. До 1 травня всі пенсіонери повинні отримати свої підвищені виплати в повному обсязі», - наголосив він.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що зараз Міністерство соціальної політики розробляє механізм підвищення пенсій людям, котрі мали великий стаж, але маленькі зарплати. «Це питання виникло при осучасненні пенсій. Проблема полягає в тому, що за радянської влади, в перші роки незалежності України люди мали великі стажі, але працювали або в колгоспах за трудодні, або за копійки. Це не наша вина, але ми не можемо на це не відреагувати. Людям, котрі все життя відпрацювали, мають колосальний страховий стаж – 35, 40, 45 років – додатково потрібно розробити стимули для підвищення пенсії. Зараз Міністерство над цим працює, і ми чекаємо пропозиції, як це можна буде врегулювати», - пояснив він.

Павло Розенко також розповів, що найбільше підвищення пенсій у результаті їх осучаснення у жовтні 2017 року отримали ті, хто мав достатній трудовий стаж і досить високу заробітну плату, з якої виходили на пенсію. «Понад 2 мільйони українців отримали надбавку до пенсії понад 1000 грн, а близько 100 тисяч людей – понад 5 тисяч гривень. І я наголошую, мова йде не про чиновників. Це металурги, шахтарі, люди, які все життя «пропахали» на шкідливих виробництвах. Ми не перераховували пенсії ні колишнім чиновникам, ні колишнім депутатам, ні колишнім прокурорам, ні колишнім суддям. Їх ця пенсійна реформа не стосувалася», - підсумував Віце-прем’єр-міністр.