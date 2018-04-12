Секрети успішного продажу будинку у Києві від компанії 100realty

Хочете дізнатися, як продати нерухомість в Києві та області швидко та ще й вигідно? Пропонуємо розглянути основні фактори, які мають важливе значення у продажу будинку. Переваги співпраці з професійним агентством, правила підготовки, оцінювання і презентації об’єкту.

Основні фактори успішного продажу будинку

Продаж будинку – достатньо складний процес. За відсутності досвіду та специфічних знань цей захід може серйозно затягнутися і відняти дуже багато сил та часу. Для того щоб продати нерухомість в найкоротший термін та з максимальною вигодою, потрібно враховувати цілий ряд важливих факторів.

Пошуки професійної підтримки

Деякі вважають, що краще займатися процедурою продажу будинку самостійно. Мовляв, це дасть можливість зекономити певну суму грошей, яку доведеться витратити на оплату послуг професійного агенту. Це не зовсім правильна думка. Насамперед, кваліфікована допомога сприяє більш успішним угодам. Статистика свідчить, що будинки, реалізовані за участю агентств нерухомості, продаються у середньому на 10-15% дорожче.

Підшукуючи ріелтора для співпраці, необхідно ретельно переконатися у його досвіді та відмінній репутації, переглянути рекомендації та відгуки про виконану роботу. Одним з найкращих варіантів у цій сфері є портал нерухомості https://100realty.ua/.

Правильна оцінка нерухомості

При визначенні вартості власного будинку потрібно бути максимально реалістичним та об’єктивним. Слід пам’ятати, що нерухомість має лише ту цінність, за яку покупець готовий віддати свої кошти. Експерти категорично не рекомендують навмисно завищувати початкову ціну з метою її подальшого зниження під час безпосереднього торгу. Порівнюючи середню вартість, потенційний покупець може навіть не роздивлятися той варіант, який є дорожчим за схожі пропозиції.

Цінник формується з врахуванням наступних критеріїв:

1. Місцезнаходження ділянки.

2. Площа та межі об’єкту.

3. Наявні комунікації.

4. Додаткові споруди (будівлі господарського призначення, альтанки, приміщення під сауну).

5. Стан самого будинку.

6. Облаштований ландшафт.

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Технічна перевірка об’єкту

До того, як виставити будинок на продаж, треба добре підготувати його до цієї події. В першу чергу варто переконатися у задовільному технічному стані об’єкту.

Обов’язковій перевірці підлягають:

дах та горище;

видима ізоляція;

стіни, стелі, підлога, вікна й двері;

цоколь, підвальне приміщення;

системи опалення, енергозабезпечення, водопровід;

елементи важливих конструкцій.

Недоліки, виявлені при огляді, радять негайно усувати. Вимогливі покупці часто використовують їх, вимагаючи таким чином максимальну знижку.

Підготовка будинку до продажу

Коли у технічному плані все налагоджено, слід розпочати остаточне оформлення та «марафет». Це необхідно зробити так, щоб показати будинок у найкращому світі.

Значно підвищать шанси на успішну угоду такі кроки:

генеральне прибирання будинку з доведенням до блиску кожного закутку;

візуальне розширення простору шляхом позбавлення від непотрібного мотлоху;

мінімізування безладу у дворі, прикрашення тераси квітами;

оновлення фарби на паркані;

доведення до ладу фасадної частини будівлі;

створення високоякісних і чітких знімків для прикріплення до оголошення.

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Грамотна презентація

У процесі показу будинку доцільніше зберігати спокій та впевнено відповідати на всі поставлені питання. Метушитися та нав’язувати людині сторонні бесіди не варто: все повинно бути виключно по справі. Бажано, щоб під час презентації поряд знаходився агент, який має достатній досвід спілкування з потенційними покупцями і зможе правильно обґрунтувати будь-які зауваження.

Вказані фактори та професійний супровід агентства нерухомості – вірне рішення на шляху до швидкого та вигідного продажу власного будинку.