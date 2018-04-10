Какой кирпич лучше выбрать для строительства?

На сегодняшний день в сфере строительства разработали множество вариантов материалов для постройки зданий - самый популярный - кирпич. В данный момент на рынке есть около 50-ти вариантов кирпича, каждый из которых имеет свои особенности и отличия. При выборе кирпича нужно обратить внимание на технологию его изготовления, состав, структуру, размер и цвет. Изготавливают такой материал, как при помощи обжигания, так и без него. Ко второй технологии можно отнести силикатный кирпич.

Преимущества кирпича в том, что он прочный и долговечный, имеет приятный внешний вид, устойчив к плесени, обладает шумоизолирующими свойствами и может использован для сложных сооружений.

Основные виды кирпича

1. Керамический. Его отличительная особенность – это яркий красный цвет. Такой тип кирпича получают с помощью обжига глины. Плюсы материала в высокой прочности, и экологической безопасности.

Его отличительная особенность – это яркий красный цвет. Такой тип кирпича получают с помощью обжига глины. Плюсы материала в высокой прочности, и экологической безопасности. 2. Силикатный. Имеет сероватый цвет. Он изготовлен из песка и извести, а также он проходит специальную температурную обработку. Такой вид кирпича достаточно прочный.

Имеет сероватый цвет. Он изготовлен из песка и извести, а также он проходит специальную температурную обработку. Такой вид кирпича достаточно прочный. 3. Гиперпресованный. Особенность такого вида в том, что он не требует термической обработки. Его изготавливают под высоким давлением, в состав входят цемент, вода и известняковые породы.

По назначению кирпич может быть облицовочным и рядовым. Применяется для внутренней работы, поэтому можно допустить в нем цапапины или трещины. А вот облицовочный будет служить лицом постройки, поэтому он должен иметь презентабельный вид.

Рядовой кирпич может быть как пустотелым, так и полнотелым. Второй вариант отличается более высокой прочностью и долговечностью. Дырчатый имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Полнотелый кирпич тяжелее дырчатого, поэтому его приобретают для укладки стен на первом этаже. Пустотелый легче, оптимально его использовать на верхних этажах, для того чтоб снять нагрузку на стены и фундамент. Рядовой обладает высоким уровнем морозостойкости, а также повышенной паропроницаемостью.

Прежде чем выбирать кирпич, вы должны учитывать и климатические особенности. К примеру, если влажность внешней среды повышенная, то не стоит использовать силикатный тип кирпича.

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