Німеччина готова надати 10 млн євро на енергоефективність

Уряд Німеччини готовий підписати угоду з IFC (Міжнародна фінансова корпорація, входить до групи Світового банку) щодо внеску додаткових 10 млн євро до Мультидонорського фонду для співфінансування проектів Фонду енергоефективності України. Енергоефективність - одна з реформ на порядку денному під час українсько-німецьких переговорів на чолі з Президентом України Петром Порошенком та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Уряд Німеччини також погодив імплементацію проекту технічної допомоги Україні щодо підготовки професійних енергоаудиторів та навчання співробітників українського Фонду енергоефективності в сумі 4 млн євро. Дякую Уряду Німеччини за системну підтримку реформи енергоефективності в Україні та створення Фонду енергоефективності», - написав Віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Фонд енергоефективності є прогресивним та комплексним інструментом для фінансування енергоефективності у житловому секторі. Робота Фонду також спрямована на імплементацію Угоди України з ЄС та забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності. Фонд створюється за підтримки міжнародних партнерів – ЄС та Німеччини. Фінансування Фонду енергоефективності у держбюджеті на поточний рік передбачене у розмірі 1,6 млрд грн. Також передбачена п’ятирічна допомога від Європейського Союзу на програми Фонду: у 2018 році – 50 млн євро, та додатково у 2019 – 54 млн євро. Геннадій Зубко зазначав: «Євросоюз, як партнер, готовий п’ять років супроводжувати Фонд. Нам важлива саме технічна підтримка Фонду. Це дуже складна робота, яка створить маршрутну карту не тільки для аудиторів і проектних організацій, а й довідник, який чітко роз’яснить домогосподарствам всю процедуру».