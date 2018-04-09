Ціна на газ зросте

Уряд України опрацьовує формулу ціни на газ всередині країни, яка враховувала б поточну економічну ситуацію і глибокий соціальний аспект. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Цього опалювального сезону ціни не підвищувалися. Я дотримав свого слова. Але на майбутні періоди ми маємо знайти формулу, яка буде запобігати необ’єктивним цінам всередині країни. Я наголошую на тому, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян, - сказав Глава Уряду. - Справедлива формула всередині країни і соціальний захист людей».

Довідково

Одним з пріоритетів роботи Уряду визначено збільшення власного видобутку газу, що дозволить позбутися необхідності імпортувати паливо і дасть можливість встановлювати ціну всередині країни без прив’язки до імпортних паритетів. Як орієнтир визначено 2020 рік, коли обсяг імпорту має бути зведений до мінімальних значень, натомість обсяг власного видобутку – достатній для забезпечення потреб українських споживачів.