"Справа рюкзаків": відкрито матеріали для ознайомлення

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили підозрюваних у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ України та їх захисників про завершення досудового розслідування. 4 квітня 2018 року їм відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

У вчиненні злочину, наслідком якого, за даними слідства, державному бюджету завдано збитків на суму 14,5 млн грн, підозрюють:

- колишнього заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»);

- представника фірми-переможця, який, як вважають детективи Бюро, з використанням підроблених документів забезпечив участь у переговорній процедурі закупівлі та перемогу фіктивної фірми, а також організував пошиття рюкзаків низької якості для постачання їх МВС України, — у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.4 ст.358 КК України;

- приватну особу, яка, на думку слідства, підбурила заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату організувати проведення переговорної процедури у такий спосіб, щоб переможцем була визначена фірма його товариша, — у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

За даними слідства, 2015 року підозрювані організували закупівлю рюкзаків для МВС України без нагальної потреби за ціною, яка була суттєво вищою за середньоринкову. Товар не був поставлений вчасно і не відповідав вимогам, встановленим МВС України, що підтверджено висновками судової товарознавчої експертизи.