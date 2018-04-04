Аваков: МВФ вимагає від України підвищити ціни на газ на 35%

Міжнародний валютний фонд вимагає від України підвищити ціни на газ для населення на 35%. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю Liga.net.

Він зазначив, що якщо уряд піде на крок такого різкого і великого підвищення ціни на газ, то "український народ відразу підніметься".

"Є багато поточних проблем. Наприклад, взаємодія з МВФ, який пропонує нам підвищити тарифи на газ на 35%. Я говорю: так, відмінно, підвищити можна. Але тільки український народ відразу підніметься, змете владу. А після цього проголосує за популістів, які все повернуть назад. Ви цього хочете, шановні колеги? ", - сказав Аваков.