Ситник назвав ПриватБанк фінансовою пірамідою і озвучив суму завданих державі збитків

ПриватБанк фактично є пірамідою, яку його власники будували роками. Про це під час свого виступу у Верховній Раді України заявив глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Пряму трансляцію засідання вів телеканал NEWSONE.

Він зазначив, що за попередніми оцінками державі було завдано збитків у розмірі 150 мільярдів гривень, але розслідування по цій справі ще триває і воно є надзвичайно складним.

"Сума збитку, яка зараз встановлена ​​в виробництвах НАБУ (щодо ПриватБанку, - ред.) становить понад 150 млрд гривень. Це те, що було вкрадено вже після революції. Левову частину цих коштів складають кошти, виведені з ПриватБанку. Про це розслідуванні я неодноразово розповідав ... Це розслідування стосується як топ-менеджменту ПриватБанку і їх можливих незаконних дій перед націоналізацією і працівників Нацбанку, які, можливо причетні, до незаконних дій при націоналізації ПриватБанку. Це розслідування триває, воно дуже складне", - пояснив Ситник.