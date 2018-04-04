1,9 млрд грн субвенції виділено на формування інфраструктури ОТГ

Уряд затвердив спрямування 1,9 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році. 665 ОТГ у поточному році отримають фінансове забезпечення для підвищення якості надання послуг, реконструкцію та ремонт вулиць, доріг, створення ЦНАПів, відбудову соціальних об’єктів, шкіл, дитсадочків, об’єктів водопостачання, впровадження енергоефективних заходів, закупівлю транспортних засобів тощо. Про це заявив під час засідання Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови.

Крім того, він повідомив, що Уряд удосконалив процедуру формування переліку проектів, які фінансуватимуться за рахунок субвенції з держбюджету, призначеної місцевим бюджетам на розбудову інфраструктури ОТГ.

«Кошти серед іншого спрямовуватимуться на капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної власності, а також вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. Також змінюється термін подачі громадами проектів до Мінрегіону. Вони їх мають подати на всю суму субвенції протягом двох місяців з набрання чинності постанови», - підкреслив урядовець.

Рішення приводить Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у відповідність до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».