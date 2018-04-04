Уряд схвалив проект закону про передачу у власність українським фермерам 500 тис. га землі

Кабінет Міністрів України погодив і передав на розгляд Верховної Ради України проект закону про передачу 500 тис. га сільськогосподарської землі у власність 23 тис. українських фермерів, які працюють на ній. Відповідне рішення озвучив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Українською землею мають володіти українці, а сільськогосподарською землею – фермери. Ми вносимо законопроект, який відновлює справедливість щодо фермерів. Ми схвалюємо і передаємо проект закону, який дозволить 500 тис. га землі передати у власність 23 тис. фермерам, які працюють на цій землі, обробляють її, але досі не мали права нею володіти», - сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що цього року Уряд приділяє окрему увагу розвитку українського фермерства. Так, вже працює урядова програма підтримки фермерів обсягом 1 млрд грн, запроваджені механізми здешевлення техніки для фермерів і допомоги їм по різних сегментах виробництва.

«Я закликаю всіх об’єднатися навколо ідеї підтримки фермерства», - додав Глава Уряду.