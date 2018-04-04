Віктор Чумак: Супрун була потрібна тільки на етапі створення фінансового монстра у медицині

"Я не був в захваті і зараз не є від інструментів проведення "медичної реформи". Тим більше, що ніяка вона не "медична", а скоріше "фінансова у медичній сфері".

Але я її підтримав, тому що це давало шанс на зміни. А кращої пропозиції в мене не було.

Разом з тим я неодноразово попереджав всіх тих, хто просив мене тоді "підтримати Супрун", що її протримають рівно до того часу, як почнуться процеси великого дерибану у новоствореній Службі охорони здоров'я, яка буде самостійно "пиляти" консолідований бюджет медицини більше ніж у 100 млрд.грн.

Супрун була потрібна тільки на етапі створення фінансового монстра у медицині, щоб і в середині країни і за кордоном повірили, що там вдасться уникнути корупції.

Але Супрун з її "американською чесністю" зовсім не потрібна тоді, коли вже потрібно ділити живі гроші.

Так воно і сталося.

Невже ще всім не зрозуміло, що кінцевою метою "реформ" від олігарха є встановлення чергової монополії, чи то в енергетиці чи то в медицині, а "корисні ідіоти", як реформатори, потрібні тільки для того, що б приховати свої справжні наміри".