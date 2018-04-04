Геннадій Зубко спрогнозував кількість створення ОТГ в 2018 році

Ми зараз дуже ретельно відслідковуємо й аналізуємо процеси об’єднання. У кожній області є громади, залучені до цього процесу. Окрім чинних ОТГ, маємо більше 6 тисяч громад старого формату, які ведуть переговори щодо створення. Я можу говорити, що у 152 районах з 468 немає ОТГ. У поточному році поставили собі завдання закрити цю «білу пляму», аби в Україні не існувало районів без жодної громади.

Про це в інтерв’ю ІА «Українські новини» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми прагнемо забезпечити рівномірне покриття усіх районів, аби громади були спроможні і успішні. Наразі громади об’єднуються добровільно. Цей темп досить високий порівняно, наприклад, з Польщею, чи іншими європейськими країнами, з огляду на наявну кількість громад, територію, вкриту ОТГ, і кількість людей, що там мешкають. Певним індикатором для нас є місцеві вибори, що мають відбутися у 2020 році і ми хотіли б, аби вони відбувалися в однакових умовах в усіх громадах. Наразі у нас лишаються старі сільські та селищні ради, які практично не мають повноважень і фінансуються з районного або обласного центру. Тому будемо намагатися довести до 100% це об’єднання», — зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр наголосив, що настане час, коли рішення про об’єднання прийматимуться адміністративно. Але при виконані певних умов. Перша – повсюдність проведення реформи. Повертаємося до районів, де поки не створено громад. Друге – це питання залучення міст обласного значення у процес.

«Місто обласного значення або велике місто – це своя громада й адміністративно важко приймати рішення, які громади ще потрібно об’єднати з ним. Це друга умова, яка повинна включитися в процес. І найголовніше – це питання, коли ми будемо бачити, що лишаються тільки громади, які не можуть прийняти рішення або не мають лідерів. Це саме той відсоток невеликий, який буде залишатися на території районів, які не включені до процесу. Тому однозначно на той час будемо мати можливості й підстави, щоб здійснювати адміністративне прийняття рішень», — підкреслив урядовець.