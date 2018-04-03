Україна планує провести реконструкцію швидкісного шосе від Ковеля до «Ягодина»
Польське швидкісне шосе S12 сягне українського кордону.
Польське швидкісне шосе S12 простягатиметься від польського міста Пяскі під Любліном до пункту пропуску «Дорогуськ» на українському кордоні, – читаємо на сайті Espreso.tv.
Про це повідомляє прес-центр «Укравтодору», розмістивши дані Генеральної дирекції національних доріг і автострад Польщі (GDDKiA).
«Це черговий крок на шляху до інвестицій», – зазначено на сайті GDDKiA, яка наголошує, що програма була реалізована за державні кошти.
Підготовчі роботи вже розпочалися. Швидкісне шосе має бути по дві смуги в кожну сторону, втім, як зазначається на сайті Гендирекції, можливі варіанти розв'язання у разі потреби третьої смуги.
При цьому з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП «Ягодин», розповідають в «Укравтодорі».
Планується також реконструкція об'їзду навколо міста Холм, що згодом стане частиною швидкісної магістралі S17 Люблін-Варшава.