Україна планує провести реконструкцію швидкісного шосе від Ковеля до «Ягодина»

Польське швидкісне шосе S12 простягатиметься від польського міста Пяскі під Любліном до пункту пропуску «Дорогуськ» на українському кордоні, – читаємо на сайті Espreso.tv.

Про це повідомляє прес-центр «Укравтодору», розмістивши дані Генеральної дирекції національних доріг і автострад Польщі (GDDKiA).

«Це черговий крок на шляху до інвестицій», – зазначено на сайті GDDKiA, яка наголошує, що програма була реалізована за державні кошти.

Підготовчі роботи вже розпочалися. Швидкісне шосе має бути по дві смуги в кожну сторону, втім, як зазначається на сайті Гендирекції, можливі варіанти розв'язання у разі потреби третьої смуги.

При цьому з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП «Ягодин», розповідають в «Укравтодорі».

Планується також реконструкція об'їзду навколо міста Холм, що згодом стане частиною швидкісної магістралі S17 Люблін-Варшава.