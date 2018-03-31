На Київщині затримано «земельного махінатора»

Слідчі військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України спільно із оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, викрили та затримали керівника одного зі столичних підприємств землеустрою.

Керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут землеустрою та містобудування» вимагав від громадянки України 11000 доларів США за вплив на голову Григорівської сільської ради Обухівського району Київської області та інших посадових осіб за виділення та оформлення права власності на земельну ділянку в межах села для ведення підприємницької діяльності.

Підозрюваного було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США. За місцем проживання «земельного махінатора» проведено санкціонований судом обшук.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Довідково: ч. 3 ст. 369-2 КК України, «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».