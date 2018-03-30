В Україні сьогодні запускають 4G

В Україні сьогодні, 30 березня, запускають мобільний зв'язок 4G. Про це оголосив президент України Петро Порошенко в Twitter. "Сьогодні оператори мобільного зв'язку запускають 4G більш, ніж у двадцяти містах України", - повідомив він.

Нагадаємо, "Vodafone Україна" планує найближчим часом почати надавати послуги на основі технології 4G. Vodafone в квітні 2018 року починає працювати під оновленим брендом в Україні та надавати послуги на основі технології 4G. Як відомо, під час торгів за ліцензії на 4G в Україні по частоті в основному діапазоні - 1710-1785 МГц і 1805-1880 МГц - три мобільні оператори запропонували за всі лоти 5,434 млрд гривень. зокрема, лот № 3 (40 МГц): 1750-1770/1845-1865 МГц: забрала компанія "Vodafone Україна" з пропозицією в 1,06 млрд гривень. Крім того, повідомлялося, що у деяких містах України послугами 4G зможуть скористатися вже навесні 2018 року. Зокрема, директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone Україна" Олег Проживальський зазначав, що скористатися 4G жителі Києва зможуть вже в кінці березня - початку квітня.