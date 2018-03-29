У житловий сектор для модернізації потрібно залучити близько 25 млрд євро, в тому числі, в розвиток водоканалів близько 6 млрд євро, для ТКЕ — близько 10 млрд євро.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ України Геннадій Зубко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що Україна вже має пропозиції від міжнародних фінансових партнерів. «Світовий банк реалізує два проекти — в 11 містах по теплу і в 12-ти по воді. ЄІБ зайшов з 400 млн євро у чотирьох напрямках: тепло, вода, відходи та енергоефективність муніципального сектору. Умови цих кредитів привабливі: термін кредитів по теплу — 22 роки з канікулами на вісім років, по воді — 30 років і канікули п’ять років. Ставка — 1,5%. Це пропозиції, які можуть дозволити залучити кошти і провести модернізацію без великого навантаження на тариф», — підкреслив Зубко.

На його думку, перспектива модернізації тепломереж в малих містах існує в можливостях місцевого тарифоутворення. «Зараз тільки 47 ліцензіатів залишилися в регулюванні НКРЕКП. Тепер їх ліцензіатом є обласна адміністрація, і вони почали встановлювати економічно обґрунтований тариф», — повідомив Зубко.