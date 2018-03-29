ЄС готовий виділити Україні 50 млн євро на енергоефективність

На початку квітня ми підпишемо технічну угоду з ЄС щодо надання Україні 50 млн євро на проекти до Фонду енергоефективності. ЄС готовий виділити додатково 50 млн євро і в наступному, 2019, році.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, в цьому договорі з ЄС важлива не сума, а строк його дії. «Євросоюз готовий п’ять років супроводжувати Фонд, а ми зможемо весь цей час додатково залучати до нього донорів. Наприклад, уряди Данії та Швеції зацікавлені надавати технічну та фінансову підтримку. IFC увійде до спостережної ради Фонду і буде створювати його продукти та процедури», — повідомив Зубко.

Він підкреслив, що технічний офіс Фонду ЕЕ буде систематизувати рекомендації енергоаудиторів. «До 90-х років в Україні було серійне будівництво будинків, тому ми можемо вийти на систематизацію проектів і значно здешевити проектні роботи та рекомендації для домогосподарств», — впевнений Зубко.

За його словами, для отримання фінансування з Фонду необхідно зробити проектну документацію та верифікацію виконаної роботи, після чого Фонд здійснить моніторинг споживання енергії будинку під час опалювального сезону.

«Важливе завдання – розірвати зв’язок клієнта та посадовця, позбавити від прямого контакту та корупційних ризиків. Консультанти Світового банку допомагають розробляти маршрутні карти, де шлях клієнта, партнера-банку та Фонду не перетинаються. Фонд не може ідентифікувати клієнта, він тільки проводить верифікацію поданих документів. Якщо з документами все нормально, підтверджується можливість фінансування. Ми хочемо запровадити в Україні механізм, який працює в країнах Балтики та Східної Європи», — говорить Геннадій Зубко.