Топ-100 держкомпаній закінчили перше півріччя 2017 року з прибутком у 32,6 млрд грн

Станом на кінець першого півріччя 2017 року портфель із 91 найбільшої держкомпанії отримав чистий прибуток у розмірі 32,6 млрд грн, що, за уточненими даними, майже на 34,8% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Загальна балансова вартість активів портфелю держкомпаній складала понад 1 446 млрд грн, що майже на 0,4% більше, ніж на кінець 2016 року.

73% загального фінансового результату портфелю ТОП-100 держкомпаній, а саме 23,3 млрд грн чистого прибутку, заробило ПАТ «НАК «Нафтогаз України», що стало можливим завдяки тарифній політиці компанії.

Загалом 5 компаній з найкращим фінансовим результатом згенерували близько 94% чистого прибутку (близько 30,6 млрд грн). Серед них: НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Центренерго», НЕК «Укренерго», Адміністрація морських портів України та ДП НАЕК «Енергоатом».

“У суспільстві є ілюзія, що державні підприємства - це кури, які несуть золоті яйця. Але статистика - річ уперта. Значний прибуток приносять компанії лише в регульованих державою галузях. Переважна більшість решти компаній портфелю, і мені це доводиться в черговий раз констатувати, залишається вкрай неефективними”, - пояснює перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Найбільш прибутковими галузями для великих державних підприємств залишаються нафтогазовий сектор та електроенергетика. Найбільші підприємства електроенергетичної галузі збільшили прибуток на 75% до 7,1 млрд грн, що значною мірою пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію. Найбільш прибутковим у першому півріччі 2017 року серед підприємств галузі стало ПАТ «Центренерго» з прибутком у 2 млрд грн, що майже в 3 рази більше, ніж за результатами аналогічного періоду 2016 року.

Підприємства транспортної галузі за перше півріччя 2017 року отримали прибуток у розмірі 2,7 млрд грн проти 2,6 млрд збитку за аналогічний період попереднього року.

Чистий прибуток підприємств машинобудування знизився на 91% з 4,1 млрд грн за 6 місяців 2016 року до 365 млн грн за звітній період. Це стало наслідком того, що найбільше держпідприємство в галузі - ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля - отримало чистий прибуток на кінець першого півріччя 2017 року лише 9 млн грн, проти майже 4 млрд грн за аналогічний період 2016 року. В минулому році такий фінансовий результат Конструкторського бюро став можливим завдяки списанню Мінфіном заборгованості підприємства перед «Сбербанком Росії» у сумі $260 млн.

Прибуток державних компаній харчової та с/г промисловості у портфелі ТОП-100 склав 364,8 млн грн проти 29,5 млн грн збитку в першому півріччі 2016 року, що в основному зумовлено результатом одного підприємства, а саме ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» - прибуток у 297,6 млн грн.

Підприємства вугільної промисловості отримали чистий збиток 2 млрд грн, що на 26% більше, ніж за результатами першого півріччя 2017 року. Майже всі підприємства Портфелю цієї галузі суттєво знизили видобуток вугілля.