Уряд націлений розвивати благодійну діяльність

Для розвитку благодійної діяльності та на виконання Плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки, Мінфін за участю представників громадського суспільства розробив відповідний законопроект.

Головна мета законопроекту - розвивати благодійництво в Україні за рахунок розширення кола отримувачів благодійної допомоги, які звільняються від сплати ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) та військового збору. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю, малозабезпечених та незахищені верстви населення.

Законопроект передбачає поширити звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб на:

- кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку. Головною умовою є документальне підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги за рахунок коштів фізичної особи (на сьогодні звільнена допомога від благодійної організації або його роботодавця);

- суми коштів, надані підприємствами, установами та організаціями, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій дитині з інвалідністю; дитині, у якої хоча б один із батьків є особою з інвалідністю; дитині-сироті, дитині, в якої один із батьків помер або загинув; дитині з багатодітної чи малозабезпеченої родини тощо (на сьогодні звільнена допомога надана всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їх спілками);

- цільову благодійну допомогу, що надається юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

- іноземним закладам охорони здоров’я, за умови дотримання вимог, встановлених Податковим кодексом, для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю тощо;

- протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам або іноземним закладам охорони здоров’я, за умови дотримання вимог, встановлених Податковим кодексом, для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, протезно-ортопедичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації; центрам соціальної підтримки дітей та сімей.

- цільову благодійну допомогу, що надається юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) з іноземних джерел;

- закладам охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю тощо;

- протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації платних реабілітаційних послуг, протезно-ортопедичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю;

- будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, притулку для дітей служби у справах дітей, центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, центру соціальної підтримки дітей та сімей.

- збільшити граничний розмір нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року, та яка не включається до оподатковуваного доходу (у 2018 році - з 2380 грн до 7140 грн).

Що це дає? Це дозволить як розвивати благодійництво в Україні, так залучати більше громадян до цієї діяльності.

Найближчим часом законопроект буде направлено на розгляд Верховної Ради.