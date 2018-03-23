Квитки на рейси Ryanair будуть коштувати 10 євро за більшістю напрямків

Президент України Петро Порошенко озвучив ціни квитків на літак ірландської авіакомпанії-лоукостера Ryanair для українців. Про це він сказав під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль", передає 112.ua.

"Я отримав конкретну інформацію, яка мене задовольняє. Значна частина місць у літаку перший час продаватиметься за ціною 10 євро за більшістю напрямків польотів Ryanair. А це 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова", - сказав він.

Середня вартість квитка, за його словами, буде 40 євро. Згідно з очікуваннями компанії, за перший рік вона повинна перевезти 1 млн українців.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договори про початок польотів з ірландською компанією-лоукостером Ryanair. Передбачається, що перші рейси будуть здійснені в жовтні поточного року.