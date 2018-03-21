Україна розірвала економічне співробітництво з Росією

Уряд України 21 березня розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Рішення було прийнято на засіданні кабінету міністрів.

«Припинення дії програми є частиною комплексу заходів уряду України, спрямованих на протидію агресивній політиці Росії в загальнополітичному контексті і в торгово-економічній сфері зокрема», - йдеться в повідомленні Кабміну.

В Кабміні стверджують, що Росія з кінця 2015 року «послідовно здійснює торгівельну та транзитну агресію в Україні». Як відзначили в уряді, скасування програми стало відповіддю на припинення договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України, в зв'язку з чим до українських товарів застосовується ввізне мито в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.

Крім того, програму скасували після заборони ввезення в Росію з України деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продуктів харчування, а також після «фактичного блокування транзиту українських товарів по території Російської Федерації».

Ухвалення документа 16 березня анонсував український прем'єр Володимир Гройсман.