60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними за позовом НАБУ
Деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ «Укрнафта» понад 51,7 млн грн.
Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовну заяву Національного бюро до ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Котлас» та визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд грн. Відповідне рішення набрало законної сили 6 березня 2018 року.
У своїй позиції НАБУ наголошує на тому, що особи, які від імені ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать НАК «Нафтогаз України», яка, в свою чергу, повністю належить державі) уклали у 2015 році угоди з ТОВ «Котлас» про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень. За цими договорами ТОВ «Котлас» зобов’язувалося поставити ПАТ «Укрнафта» нафтопродукти, а ПАТ «Укрнафта» — здійснити оплату. Проте, як в подальшому з’ясували детективи Національного бюро, постачання в обумовлених обсягах ТОВ «Котлас» не здійснив, натомість кошти від ПАТ «Укрнафта» отримав.
Позовна заява НАБУ ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування у якому здійснюють детективи Національного бюро з серпня 2016 року. В рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Укрнафта» та низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн.
В результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ «Укрнафта» понад 51,7 млн грн.
Рішення суду апеляційної інстанції, який погодився з правовою позицією Національного бюро стосовно укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, є суттєвим підґрунтям для відшкодування збитків, завданих інтересам держави.