60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними за позовом НАБУ

Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовну заяву Національного бюро до ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Котлас» та визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд грн. Відповідне рішення набрало законної сили 6 березня 2018 року.

У своїй позиції НАБУ наголошує на тому, що особи, які від імені ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать НАК «Нафтогаз України», яка, в свою чергу, повністю належить державі) уклали у 2015 році угоди з ТОВ «Котлас» про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень. За цими договорами ТОВ «Котлас» зобов’язувалося поставити ПАТ «Укрнафта» нафтопродукти, а ПАТ «Укрнафта» — здійснити оплату. Проте, як в подальшому з’ясували детективи Національного бюро, постачання в обумовлених обсягах ТОВ «Котлас» не здійснив, натомість кошти від ПАТ «Укрнафта» отримав.

Позовна заява НАБУ ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування у якому здійснюють детективи Національного бюро з серпня 2016 року. В рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Укрнафта» та низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн.

В результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ «Укрнафта» понад 51,7 млн грн.

Рішення суду апеляційної інстанції, який погодився з правовою позицією Національного бюро стосовно укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, є суттєвим підґрунтям для відшкодування збитків, завданих інтересам держави.