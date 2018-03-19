Уряд виділив 400 млн грн на компенсації за «теплими кредитами»

Про особливості програми «теплих кредитів», її фінансування та нововведення розповів Голова Держенергоефективності Сергій Савчук слухачам радіо «Новое время», яке нещодавно, з 12 березня цього року, запрацювало у 40 містах України та вже стає популярним.

На відшкодування населенню та ОСББ за «теплими кредитами» у 2018 р. виділено 400 млн грн, зокрема:

7,7 млн грн – на заміну газових котлів на твердопаливні;

202 млн грн – на утеплення приватного житла;

190 млн грн – для ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Через кілька тижнів Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк та Укрексімбанк розпочнуть видачу «теплих кредитів».

«Закликаю мешканців приватних будинків та ОСББ проаналізувати необхідність впровадження того чи іншого енергоефективного заходу та готуватися до подачі заявки на отримання «теплого кредиту», - звернувся до слухачів С.Савчук.

Звичайно, серед низки енергоощадних заходів найбільшу економію енергоспоживання надасть комплексне утеплення будинку. Це унікальна можливість вдвічі та більше зменшити платіжки за тепло. Крім цього, як показує досвід деяких ОСББ, ціни на квартири у повністю утепленому будинку зростають на 30-40%.

Серед нововведень програми – надання відшкодування за кредитами, залученими ОСББ для встановлення електричного опалення, де це передбачено схемами теплопостачання населеного пункту.

Загалом, цьогоріч ще понад 180 тис. родин зможуть скористатися програмою, отримати відшкодування та у рази зменшити свої витрати на комунальні платежі.

Держенергоефективності спостерігатиме за тенденцією розвитку програми наступного року, оперативно реагуватиме на попит населення та ОСББ на «теплі кредити» і звертатиметься до Мінфіну щодо збільшення фінансування програми.