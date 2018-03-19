У 2018-му на підтримку тваринництва виділено 4 млрд гривень

Мінагрополітики продовжує серію анімаційних відеороликів, які інформують аграріїв про державні програми підтримки та запрошують ними скористатися.

Що потрібно зробити для того, щоб стати учасником урядової програми підтримки утримання молодняка ВРХ: http://minagro.gov.ua/node/25480

Дотація буде надаватися фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, що народився в господарствах фізичних осіб у поточному році. Зокрема, програмою держпідтримки передбачено компенсацію у 2500 грн громадянам за утримання молодняку ВРХ до 13 місяців.

У бюджеті-2018 на підтримку розвитку тваринництва виділено 4 млрд гривень.