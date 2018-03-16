Борг олігархів перед НБУ складає 45,2 мільярда гривень

Великі українські олігархи мають борг перед НБУ за кредитами рефінансування на суму 45,2 мільярда гривень. Про це заявила екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва під час звіту у Верховній Раді, який транслював NEWSONE.

"Давайте подивимося більш детально на ці непогашені за останні три роки 45,2 млрд грн ... Наведу вам перелік неплатоспроможних банків - найбільших боржників за кредитами рефінансування та імена їх екс-власників, оскільки це дуже відомі олігархи в нашій країні", - почала Гонтарєва.

"Безумовний лідер - Олег Бахматюк по кредитах двох своїх банків -" Фінансова ініціатива "і ВіЕйБі банку - 10,2 млрд грн, банк" Надра "- Дмитро Фірташ - повинен НБУ за кредитами 9,8 млрд грн", - заявила Гонтарєва.

"Микола Лагун повинен за кредитами Дельта-Банку 8 млрд грн, Костянтин Жеваго та його банк" Фінанси і кредит "повинен НБУ 6,3 млрд грн, Леонід Клімов, який і зараз є народним депутатом і навіть входить до комітету фінансової політики і банківської діяльності - 3,4 млрд грн і всі інші - 7,5 млрд грн ", - сказала вона.

Гонтарева нагадала, що банкрутство банку не означає, що їх екс-власники повністю звільняються від боргів своїх банків.

Саме тому НБУ направив до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами цих банків, а також ініціював 44 судових розгляди.

"Державні кошти необхідно повертати, і крапка", - підкреслила вона.

Екс-глава НБУ також нагадала, що неповернені центробанку кредити рефінансування в більшості своїй видавалися з 2008 року, надавалися без належної застави - а саме під неліквідні активи за завищеною в рази вартістю.