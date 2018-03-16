Борг олігархів перед НБУ складає 45,2 мільярда гривень
Гонтарєва озвучила прізвища олігархів, які заборгували НБУ 45 млрд.
Великі українські олігархи мають борг перед НБУ за кредитами рефінансування на суму 45,2 мільярда гривень. Про це заявила екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва під час звіту у Верховній Раді, який транслював NEWSONE.
"Давайте подивимося більш детально на ці непогашені за останні три роки 45,2 млрд грн ... Наведу вам перелік неплатоспроможних банків - найбільших боржників за кредитами рефінансування та імена їх екс-власників, оскільки це дуже відомі олігархи в нашій країні", - почала Гонтарєва.
"Безумовний лідер - Олег Бахматюк по кредитах двох своїх банків -" Фінансова ініціатива "і ВіЕйБі банку - 10,2 млрд грн, банк" Надра "- Дмитро Фірташ - повинен НБУ за кредитами 9,8 млрд грн", - заявила Гонтарєва.
"Микола Лагун повинен за кредитами Дельта-Банку 8 млрд грн, Костянтин Жеваго та його банк" Фінанси і кредит "повинен НБУ 6,3 млрд грн, Леонід Клімов, який і зараз є народним депутатом і навіть входить до комітету фінансової політики і банківської діяльності - 3,4 млрд грн і всі інші - 7,5 млрд грн ", - сказала вона.
Гонтарева нагадала, що банкрутство банку не означає, що їх екс-власники повністю звільняються від боргів своїх банків.
Саме тому НБУ направив до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами цих банків, а також ініціював 44 судових розгляди.
"Державні кошти необхідно повертати, і крапка", - підкреслила вона.
Екс-глава НБУ також нагадала, що неповернені центробанку кредити рефінансування в більшості своїй видавалися з 2008 року, надавалися без належної застави - а саме під неліквідні активи за завищеною в рази вартістю.