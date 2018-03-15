На "теплі" кредити цьогоріч виділено 400 млн грн

Кредитування населення в рамках державної програми енергоефективності відновиться в ПриватБанку протягом найближчих двох тижнів.

«У 2018 порівняно з минулим роком буде втричі збільшено фінансову підтримку для ОСББ та ЖБК, – повідомив керівник бізнесу з роботи з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – За допомогою «теплих» кредитів українці знову зможуть отримати від держави компенсацію витрат на утеплення осель, придбання негазових котлів, встановлення лічильників на воду або опалення».

Нагадаємо, що в 2017 році ПриватБанк уперше став партнером державної програми та запропонував найнижчі серед банків ставки кредитування – до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.

Фінансування проектів енергоефективності в рамках програми на 2018 рік становитиме 400 млн грн. Очікується, що програмою зможуть скористатися понад 180 000 українських сімей.

Технологія видачі «теплих» кредитів у ПриватБанку дозволяє оформлювати їх через Інтернет без надання паперових документів і довідок. Обрати й купити необхідні енергоефективні товари можна на сайті ПриватМаркету в перевірених постачальників, а оплатити – за допомогою розстрочки з подальшою компенсацією частини кредиту за рахунок держави.