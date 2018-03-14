Нацбанк припиняє виробництво монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок і виводить їх з обігу

Національний банк України припиняє виробництво монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок і виводить їх з обігу. Про це повідомляє

Нацбанку. Як повідомляється, дане рішення прийнято з метою оптимізації готівкових розрахунків та економії державних коштів, що спрямовуються на виробництво металевих грошових знаків. Крім того, з 1 липня 2018 року вводяться нові правила округлення сум в касових і товарних чеках. Як пояснили в НБУ, незважаючи на припинення випуску монет зазначених номіналів, вони продовжують залишатися засобом платежу, а їх вилучення буде відбуватися поступово в процесі інкасації. При цьому, суб'єктам господарювання ці монети більше не видаватимуться. Нагадаємо, НБУ вводить в обіг монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень, які замінять собою паперові гроші зазначених номіналів.

Національний банк України відповідно до політики оптимізації готівкового обігу України презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.

Уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно:

перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках (точну дату Національний банк повідомить додатково).

Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової гривні.

Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень Національний банк не буде, але припинить друкувати ці банкноти та додатково поповнювати ними грошовий обіг.