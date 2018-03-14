Контрабандні сигарети знайшли у паливних баках, колесах та запаковані у жіночі панчохи

Учора в пункт пропуску «Доманове» по смузі руху «зелений коридор» прибув автомобіль «Audi» 1999 року випуску. За наданою оперативними співробітниками Північного регіонального управління інформацією щодо можливого переміщення у зазначеному транспортному засобі прихованих сигарет, прикордонниками Луцького загону прийнято рішення детально оглянути автомобіль. В передніх сидіннях, паливному баку та в порогах іномарки було знайдено сховки з 1060 пачками безакцизних сигарет.

Наразі стосовно порушника складено протокол про порушення митних правил. Транспортний засіб литовської реєстрації та виявлені тютюнові вироби, вартість яких понад 52 тисячі гривень вилучено представниками ДФС.

Крім того, учора в пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд з України прибули легковий автомобіль «Фольксваген» та мікроавтобус «Mercedes» під керуванням наших співвітчизників. Під час огляду автомобілів прикордонники Львівського загону із залученням службового собаки та спільно з митниками виявили загалом понад 500 пачок контрабандних сигарет загальною вартістю 12 тисяч гривень. Тютюнові вироби були сховані за паливним баком та у колесах транспортних засобів. В останньому випадку, сигарети були запаковані ще й у жіночі панчохи.

Подібний випадок зафіксовано у пункті пропуску «Шегині». Військовослужбовці Мостиського загону у ході здійснення заходів контролю автомобіля «Chrysler» виявили майже 500 пачок тютюнових виробів, схованих також за паливним баком. Вартість знайденого товару склала 13,2 тисячі гривень.