За погрозу державним виконавцям аліментники можуть загриміти за грати

Усі спроби злісних неплатників аліментів чинити тиск чи погрожувати державним виконавцям Мін'юсту будуть зафіксовані, а особи причетні до таких дій – притягнені до відповідальності, в тому числі й кримінальної. Про це сьогодні під час засідання Центрального штабу Міністерства юстиції щодо роботи зі стягнення боргів зі сплати аліментів заявив Міністр юстиції Павло Петренко.

Очільник Мін’юсту зазначив: після введення в дію закону, який посилив відповідальність злісних неплатників аліментів, та початку роботи відповідних регіональних штабів значно зросла кількість випадків тиску та погроз на адресу державних виконавців.

«Я закликаю виконавців, щодо яких з боку боржників здійснюються спроби тиску чи погроз, негайно письмово інформувати про такі факти Міністерство юстиції. Ми вживатимемо заходи для притягнення таких боржників до відповідальності, в тому числі й кримінальної. Жодних поблажок чи можливостей для уникнення застосування норм закону до окремих боржників бути не може. Закон застосовується однаково до всіх, хто має борги зі сплати аліментів, незалежно від їхніх імен, прізвищ чи посад», - наголосив Міністр юстиції.

Він поінформував учасників засідання про перші результати роботи моніторингових груп Департаменту виконавчої служби Мін’юсту, які зараз працюють в різних регіонах країни та проводять аудит ефективності роботи обласних управлінь юстиції й відділів ДВС у напрямку стягнення боргів зі сплати аліментів.

Він також нагадав, що запровадження нових засобів впливу на неплатників не відміняє класичні інструменти стягнення заборгованості. Виконавці так само мають шукати майно, рахунки та інші активи боржника й накладати на них арешт з метою погашення заборгованості.

Очільник Мін’юсту наголосив, що у кожній області мають бути сформовані виконавчі групи, до яких повинні увійти начальники виконавчих служб на районному рівні. Адже вони так само несуть відповідальність за організацію роботи з виконання проваджень зі стягнення аліментів.

Павло Петренко звернув увагу на те, що нині зареєстровано 192 тисячі виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні в бухгалтеріях підприємств, на яких працюють боржники. Не рідко після направлення документів на підприємства виконавці забувають про них. Хоча, відповідно до чинного законодавства, бухгалтерія має регулярно інформувати органи ДВС про стан виконання виконавчого документа.

«Необхідно провести інвентаризацію таких виконавчих проваджень. Обов’язково направити запити за місцем роботи боржника і безпосередньо боржнику щодо необхідності надання звітів. І, найголовніше, у більшості випадків суд постановляє стягувати відсоток з доходу особи, яка платить аліменти. А дохід у боржників є не лише за місцем роботи. За цим напрямком необхідно провести повний комплекс заходів щодо виявлення активів, майна та доходів боржника з метою перерахування обсягу заборгованості та стягнення відповідних коштів», - заявив Павло Петренко.

Він попередив керівників управлінь юстиції та відділів ДВС у регіонах про необхідність найближчим часом ліквідувати виявлені проблеми.

Павло Петренко повідомив: для збільшення ефективності роботи зі стягнення аліментів Уряд найближчим часом прийме рішення щодо зобов’язання керівників ОДА та правоохоронців у регіонах здійснювати координацію з органами юстиції та ДВС на рівні роботи штабів.