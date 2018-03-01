"Нафтогаз" домігся компенсації від"Газпромому"в сумі 4,63 млрд дол.
Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" за позовом до "Газпрому".
Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги для транзиту. За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопостачання "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних процесів у Стокгольмі, "Газпром" має сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість "Газпрому" будуть нараховуватися відсотки - 526 тис. доларів в день, починаючи з 1 березня. Арбітражний суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за нібито незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.