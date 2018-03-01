"Нафтогаз" домігся компенсації від"Газпромому"в сумі 4,63 млрд дол.

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги для транзиту. За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопостачання "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних процесів у Стокгольмі, "Газпром" має сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість "Газпрому" будуть нараховуватися відсотки - 526 тис. доларів в день, починаючи з 1 березня. Арбітражний суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за нібито незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.