На Київщині затримано «земельних махінаторів» на хабарі у понад мільйон гривень

Військова прокуратура Київського гарнізону у останній день зими, 28.02.2018 р. за участі слідчих слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України на «гарячому» затримала державних службовців з Київщини.

Затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України - голова Поліської районної державної адміністрації Київської області та його заступник, а також державний кадастровий реєстратор в Іванківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

Фігуранти вимагали та отримали від голови правління однієї з місцевих громадських організацій хабар у розмірі 1,3 млн. грн., за сприяння у передачі в оренду земельних ділянок площею близько 300 га, розташованих в межах Поліського району Київської області. Цікаво, що вказані земельні ділянки (паї), належать або власникам, які офіційно померли та/або не мають спадкоємців, або особам, місцезнаходження яких наразі невідоме.

Затримання відбулося спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області. На даний час завершені обшуки, проведені у Поліській районній державній адміністрації та у сільських радах району - Володарській, Рагівській, Шкневській, Зеленополянській. Виконуються також інші першочергові слідчі дії.

Затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: ч. 4 ст. 368 КК України: «діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.