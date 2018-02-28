Україна отримає 24 млн євро допомоги для постраждали від конфлікту на сході

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш взяв участь у Міжнародній конференції “Східна Європа: гуманітарна криза, яка забута, після 4 років конфлікту”, що відбулася 28 лютого у м. Брюссель (Бельгія) за ініціативи Європейської Комісії та Офісу з координації гуманітарних питань ООН.

В рамках цієї співпраці Європейською Комісією було погоджено надання Україні 24 млн євро в якості гуманітарної підтримки для громадян, які постраждали внаслідок конфлікту на сході.

«Для України громадяни на окупованих територіях – найбільша цінність, і ми покладаємося на наших партнерів – міжнародні організації, які працюють там. Зі свого боку, ми забезпечуємо гуманітарний доступ на окуповані території, аби наші люди знали, що держава про них дбає. Також Уряд докладає максимум зусиль, аби захистити громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії на підконтрольній території. Ми щиро вдячні за постійну чотирирічну підтримку нашим міжнародним партнерам, зокрема ЄС та ООН. Також дякуємо Європейській Комісії за надання гуманітарної допомоги у розмірі 24 млн євро, про яку було оголошено сьогодні»,- заявив Міністр Вадим Черниш.

«У результаті конфлікту соціальна інфраструктура в регіоні зруйнована, особливо уздовж лінії розмежування. Потрібен захист людям, дітям, які залишаються там, потрібна освіта та психосоціальна допомога. Висловлюю підтримку підходам Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО в питаннях надання допомоги постраждалому населенню», – зазначив під час конференції Комісар ЄС з гуманітарної допомоги Христос Стиліанідес в рамках конференції.

В цілому, згідно з Планом гуманітарного реагування на 2018 рік, який було підготовлено ООН за підтримки МТОТ, потреби у міжнародній підтримці на поточний рік, для вирішення критично важливих проблем громадян, постраждалих від конфлікту, складають 137 млн дол.