ПП «Дисконт-К» "спіймали" на махінаціях з майном Ніжинського ремонтного заводу інженерного озброєння

Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України встановлено, що при реалізації рухомого майна державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», внаслідок службової недбалості суб’єкта оціночної діяльності, суттєво занижено початкову ринкову вартість автотранспорту, побутової техніки, меблів та іншого обладнання (загалом 308 найменувань), кошти від реалізації якого підлягали обов'язковому надходженню на рахунки ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння».

В результаті продажу вказаного майна за заниженою вартістю, державі заподіяно істотну матеріальну шкоду на суму понад 300 тисяч гривень. У зв’язку з цим за фактом службової недбалості оцінювача, – приватного підприємства «Агентство по експертній оцінці майна «Дисконт-К», було розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 367 ч. 1 («Службова недбалість») КК України. Також перед Фондом державного майна України було ініційовано питання анулювання свідоцтва цього підприємства-оцінювача.

За наслідками розгляду листа військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України,наказом Фонду 20.02.2018 року анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, а ПП «Агентство по експертній оцінці майна «Дисконт-К» позбавлено права проводити оцінку будь-якого майна.