Суд стягнув з «Укрспецекспорту» понад 500 тис. грн. штрафу

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України до Господарського суду міста Києва у 2016 році подана позовна заява в інтересах держави в особі Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління Національної гвардії України та однієї з військових частин до одного з дочірніх підприємств державної компанії «Укрспецекспорт», а саме до державної фірми «Укрінмаш».

Зазначена фірма належним чином не виконала умови договору з поставки державі продукції оборонного призначення.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.09.2016 позовні вимоги військової прокуратури Київського гарнізону про стягнення штрафних санкцій за на загальну суму 508 тис. грн. на користь держави було задоволено повністю.

Проте, вищевказана державна фірма оскаржила рішення суду. Та 20.02.2018 року, завдяки принциповій позиції військових прокурорів Київського гарнізону Центрального регіону України, рішення апеляційної інстанції залишено без змін, та наразі набрало законної сили.