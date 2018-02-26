Компанія Unimot планує запустити 100 франчайзингових АЗС в Україні

За словами голови наглядової ради польської компанії Unimot Адама Сікорського, запланована організація мережі заправних станцій по всій території України. Термін запуску проекту – 3 роки. Кількість АЗС – 100 станцій.

Бренд заправок – Avia в Україні. Дозвіл на використання марки на теренах України компанія отримала від швейцарської компанії Avia International. Про це повідомляє новинний портал Bankier.pl.

Цікаво знати, що представники компанії Unimot заявили про безліч пропозицій про співпрацю від українських власників АЗС.

Для довідки. Компанія Unimot – мультиенергетична компанія, яка працює на польському ринку під маркою Avia. Керівництво компанії запланувало збільшення кількості АЗС в Польщі на 100 одиниць в період до 2020 року.