Укрзалізниця отримає від General Electric найбільшу партію тепловозів за часів незалежної України

23 лютого 2018 року, у головному офісі Укрзалізниці підписано пакет важливих документів довгострокового партнерства з компанією General Electric. З них розпочинається перший етап співробітництва з GE для оновлення та модернізації парку тепловозів Укрзалізниці. Зокрема, підписано рамкову угоду між Укрзалізницею та GE щодо 15-річного партнерства оновлення та модернізації рухомого тягового складу, інформує сайт Укрзалізниці.

У заході взяли участь Президент України Петро Порошенко, посол США в Україні Марі Йованович, Президент і Головний виконавчий директор GE Transportation Рафаель Сантана та інші поважні гості.

Президент України Петро Порошенко високо оцінив співпрацю з компанією світового рівня та важливість реалізацію проекту з GE. «Впевнений, що покращення інвестиційного клімату в Україні сприятиме створенню нових робочих місць, зростанню ВВП, зміцненню обороноздатності країни. Вітаю ефективну співпрацю з GE. Це велика перемога не тільки для Укрзалізниці, а й для двох країн – України та США», - наголосив Петро Порошенко.

У свою чергу посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що реалізація цього проекту стала можливою завдяки зусиллям найвищого керівництва двох держав. «Це найбільший проект за усі 8 років роботи компанії GE в Україні, вартістю понад 1 млрд дол. США. Україна запозичить технології, отримає великі переваги від приходу GE. Це потужний сигнал інвесторам, що Україна змінює спосіб ведення бізнесу, що добре для населення і для економіки» , - сказала вона.

Президент і Головний виконавчий директор GE Transportation Рафаель Сантана зазначив, що співпраця має великий потенціал. « Це знакова подія, найбільший контракт, що GE коли небуть підписувало в Україні. Ми принесемо в Україну найвищі технології і пишаємося, що працюємо з українським урядом», - зазначив Рафаель Сантана.

В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов зазначив, що це потужний поштовх для товариства та вітчизняного машинобудування: «Тепловозів Укрзалізниця не купувала рівно десять останніх років. Партія, яку поставить General Electric у співпраці з українськими підприємствами, – найбільша в незалежній Україні. Це дозволить суттєво оновити робочий парк тепловозів Укрзалізниці», – зазначив Євген Кравцов. Він подякував залізничниками, Президенту України, Прем’єр-міністру України та усім, хто зробив співпрацю з GE можливою.

Також Євген Кравцов подякував керівнику Офісу сприяння інвестиціям Данилу Білаку за підтримку та долучення до переговорів з General Electric. «У нас є спільна мета – щоб Україна асоціювалася з передовими брендами», - підкреслив Євген Кравцов. Окрім цього, керівник Укрзалізниці висловив подяку керівнику Офісу Національної інвестиційної ради Юлії Ковалів та її команді за високий рівень залученості до перемовин зі стратегічними партнерами.

Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%. Їх виробництво стартує на початку 2018 року в США і перші поставки заплановані вже цієї осені.

Поступово рівень локалізації буде доведений до 40%. Українські підприємства, які будуть залучені в кооперацію та сертифіковані GE, отримають змогу стати постачальником товарів та послуг для GE та інших виробників під час реалізації аналогічних проектів в інших країнах.

Компанія «General Electric Transportation» має позитивний досвід експлуатації локомотивів власного виробництва серії ТЕ33А, ТЕ33АС на просторі з шириною колії 1520 мм в Казахстані, Монголії, Азербайджані, Таджикистані, Туркменістані та Киргизстані.

Тепловози ТЕ33АС адаптовані до кліматичних умов простору 1520, екологічні, надійні, економні в обслуговуванні і комфортні для локомотивних бригад. Порівняно з тепловозами 2ТЕ10 и 2ТЕ116 шкідливі викиди знижені більш ніж на 40 %. Це вантажні тепловози нового покоління з асинхронними тяговими електродвигунами потужністю 3356 кВт. Конструкційна швидкість – 120 км/год. Тепловози мають більші міжремонтні пробіги. Вони обладнані сучасними системами безпеки руху і радіозв’язку, системою автоматичного виявлення пожежі та пожежогасіння. У них високі тягові властивості за рахунок вбудованої комп’ютеризованої мікропроцесорної системи управління і діагностики з електронним вприском палива. Вона контролює і відображає на дисплеї пульта управління стан всього обладнання і експлуатаційних параметрів локомотива, здійснює самодіагностику систем і миттєво повідомляє машиніста про виникнення будь-яких несправностей. Система діагностики здатна виявити дефекти на ранніх стадіях і передати дані машиністу та сервісній групі.

Для локомотивної бригади створені безпечні та комфортні умови праці. Кабіна тепловоза оснащена системою клімат-контролю; є холодильник, піч та ергономічний санвузол; пасивна система безпеки захищає локомотивну бригаду при аварійному зіткненні; застосовуються новітні шумоізоляційні і вібродемпфуючі матеріали. В кабіні управління встановлено високоміцне лобове скло з електрообігрівом. Дзеркала заднього виду також обігріваються та за допомогою дистанційного управління можуть змінювати своє положення.

Довідка:

В інвентарному локомотивному парку ПАТ «Укрзалізниця» 609 магістральних вантажних тепловозів різних серій (2ТЕ116, М62, 2М62в/і, 2ТЕ10в/і), зношеність 100%, а середній вік 31 рік при нормативному терміні служби – 20 років.