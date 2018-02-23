Близько третини справ, скерованих НАБУ і САП до суду, залишаються без розгляду

З-поміж 116 проваджень, в яких детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, 44 справи залишаються без розгляду. При цьому, в деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік. Зокрема, у справі за фактом завдання збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 29 січня 2018 року чергове підготовче засідання не відбулося у зв’язку з відводом суддів, а дата наступного засідання не визначена.

Також з січня 2017 року судді не можуть розпочати розгляд у провадженні за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, якого було викрито на отриманні неправомірної вигоди в розмірі понад 250 тис. грн. За цей час призначено вже третю колегію суддів, однак засідання відкладають з різних причин: неявка учасників процесу, визначення підсудності тощо.

Наразі судові рішення ухвалені лише у 28 справах. Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок не пов’язаний з позбавленням волі. Про реальний термін ув’язнення йдеться у 2 випадках. Більшість обвинувальних вироків – це угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем.

НАБУ наголошує на необхідності якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду, який зможе поставити «крапку» у справах НАБУ.

Більш детальна інформація про провадження, розслідувані детективами й передані до суду, доступна в розділі сайту Національного бюро «Справи у суді».

Також пропонуємо вашій увазі оновлений «Антирейтинг» справ НАБУ у судах.

*Усі дані наведено станом на 31 січня 2018 року.