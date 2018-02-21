Степан Кубів доручив впорядкувати роботу лотерей в Україні

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів доручив Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державній регуляторній службі, Антимонопольному комітету України вжити невідкладних заходів щодо впорядкування лотерейної діяльності в Україні.

Відповідний протокол Степан Кубів підписав за підсумками розширеної наради, яка відбулася 16 лютого 2018 року на виконання доручення Уряду. З текстом протоколу можна ознайомитися за посиланням:http://bit.ly/2oftOf.

Згідно з протоколом Міністерству фінансів та Міністерству юстиції належить до 20.02.2018 року опрацювати проект ліцензійних умов провадження лотерейної діяльності в Україні, а до 23 лютого погодити опрацьований проект з Державною регуляторною службою та Антимонопольним комітетом України. У разі потреби слід провести узгоджувальну нараду за участі заінтересованих органів, - йдеться у документі.

Учасникам наради Степан Кубів також доручив забезпечити виконання показників надходжень до Державного бюджету у 2018 році та вжити заходів для комплексного врегулювання проблемних питань ринку лотерей шляхом супроводження відповідного урядового законопроекту № 4663 у Парламенті.

“За даними Мінфіну за 2017 рік один з операторів зібрав ставок на більш як 307 млн гривень, а сплатив податків на 13 млн гривень. Другий оператор зібрав ставок на 0,4 млн гривень, податків не сплатив взагалі. Обидва користуються пробілами у законі 2012 року і продовжують працювати навіть попри санкції Ради національної безпеки і оборони”, - наголосив Степан Кубів.

Степан Кубів нагадав, що у вересні 2012 року Закон “Про державні лотереї” дозволив чотирьом компаніям працювати операторами лотерей, навіть після того як у 2015 році згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони дві з цих компаній перебувають під персональними (економічними) санкціями.

“Майже 2 роки [від 13 травня 2016 року] як Уряд вніс у Парламент проект закону №4663 для детінізації ринку азартних ігор та забезпечення доходами Держбюджету України. У Парламенті навіть створили спеціальну робочу групу, але процес не рухається”, - підкреслив Степан Кубів.

Він зауважив, що для унормування ринку азартних ігор, у тому числі лотерей, Міністерство фінансів розробило проект спеціальних ліцензійних умов, які мають принаймні забезпечити надходження коштів до Держбюджету, але документ і досі перебуває на погодженні в низці державних органів, серед яких Антимонопольний комітет України.

“АМКУ варто застосувати державницький підхід до цього питання: зараз формально існує конкуренція на ринку. Але вона тільки захищає нелегальну роботу двох операторів, які ще й перебувають під санкціями. Звісно, вони будуть виступати “проти” прийняття ліцензійних умов. Бо ці умови змусять їх платити податки до Держбюджету. Тому закликаю - дайте конструктивні пропозиції, щоб Уряд міг прийняти ліцензійні умови”, - наголосив Степан Кубів.

Перший віце-прем’єр-міністр також додав, що з чинних механізмів контролю операторів лотерей найбільш доцільним є централізований контроль. Він передбачає державний контроль на стороні оператора кожної транзакції від будь-якого розповсюджувача до точки продажу. Цей вид контролю дозволяє отримувати інформацію про роботу оператора на різних стадіях роботи та у режимі реального часу через багаторівневий та прозорий механізм контролю. Наприклад, через унікальний код транзакції чи інші аналогічні механізми контролю.

“Звісно, вирішити проблему цілком можна тільки через зміни до закону, однак зараз ми можемо разом напрацювати рішення, яким почати вирішення проблеми та забезпечити додаткові кошти до бюджету країни”, - зазначив Степан Кубів.