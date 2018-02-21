Переговори: Україна з МВФ не досягли домовленостей щодо Антикорупційного суду

Україна не досягла з Міжнародним валютним фондом остаточних домовленостей щодо Антикорупційного суду. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі 5 каналу.

"Був насичений тиждень. Обговорювали кілька питань. З деяких питань ми просунулися досить активно, за деякими, наприклад антикорупційного суду, енергетичної реформи, у нас є певний прогрес, але остаточна домовленість не була досягнута", - сказав він.

У той же час, за його словами, "це нормально, процес йде". В цілому візит місії МВФ в Україну Данилюк назвав результативним.

У той же час, він підкреслив, що робота з МВФ продовжується, і висловив надію, що вона продовжиться і надалі, для цього уряд у співпраці з парламентом прийме ряд необхідних і корисних насамперед для України рішень.