“Нафтогаз” зменшив ціни на газ для промисловості
“НАК „Нафтогаз України“ опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ.
“Нафтогаз” зменшив ціни на газ на березень для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 14,1% та 12,3% відповідно порівняно із цінами на лютий 2018 року. Про це повідомили у прес-службі компанії.
“НАК „Нафтогаз України“ опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 по 31 березня 2018 року (включно), для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на лютий 2018 року, у березні ціни зменшено на 14,1% та 12,3%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовано в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”.
Довідково. З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.