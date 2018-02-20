“Нафтогаз” зменшив ціни на газ для промисловості

“Нафтогаз” зменшив ціни на газ на березень для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 14,1% та 12,3% відповідно порівняно із цінами на лютий 2018 року. Про це повідомили у прес-службі компанії.

“НАК „Нафтогаз України“ опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 по 31 березня 2018 року (включно), для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на лютий 2018 року, у березні ціни зменшено на 14,1% та 12,3%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовано в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”.

Довідково. З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.