На Запоріжжі виявлено браконьєрів з уловом на півмільйона гривень
Використовуючи маломірний плавзасіб та 4 сітки, рибалки здійснили незаконний вилов понад 330 рибин піленгаса.
Прикордонники продовжують виявляти факти незаконного вилову водних живих біоресурсів під час патрулювання контрольованих прикордонних районів.
Так, учора військовослужбовці від мобільної прикордонної застави «Бердянськ», на узбережжі Азовського моря в районі населеного пункту Степанівка-Перша, що на Запоріжжі, виявили двох браконьєрів. Жителі Приазовського району, використовуючи маломірний плавзасіб та 4 сітки, здійснили незаконний вилов понад 330 рибин піленгаса. Загальна сума оцінки завданих державі збитків оцінюється у понад півмільйона гривень.
За порушення прикордонного режиму на громадян складено адмінпротоколи за статтею 202 КУпАП. На місце виявлення браконьєрів викликано представників Приазовського національного природного парку та Національної поліції.