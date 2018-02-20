Мінфін розпочав процес підготовки проекту Бюджетної декларації на 2019-2021 роки

Міністерство фінансів розпочало процес підготовки проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки (Бюджетна декларація).

Як передбачено Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, проект документу буде формуватися на 3-річну перспективу на основі проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017-2020 роки, які минулого року були підготовлені Мінфіном спільно з іншими ЦОВВ, схвалені Урядом і направлені до ВРУ.

Як відомо, держбюджет на 2018 рік Мінфін вже розробляв на основі середньострокової бюджетної резолюції, яка є ключовим елементом середньострокового бюджетного планування. Це був пілотний проект, для впровадження якого були внесені зміни до Бюджетного кодексу.

Запровадження середньострокового бюджетного планування - це один з пріоритетів роботи Уряду та Мінфіну. Це системна зміна бюджетної політики, яка забезпечує стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл ресурсів.

Для створення правового підґрунтя і подальшої реалізації бюджетної реформи Мінфіном було розроблено законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", яким передбачається запровадження трирічної Бюджетної декларації. Проект документу уже схвалено Урядом на засіданні Кабміну 31 січня 2018 року.

Наразі, в рамках підготовки Бюджетної декларації на 2019-2021 роки, Мінфін уже надіслав листа головним розпорядникам бюджетних коштів з метою:

- отримання від них пропозицій до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки;

- отримання інформації щодо змін, які відбулись в системі головних розпорядників бюджетних коштів.