Синопсис змін в будівельному і земельному законодавстві України

Сьогодні діє Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».

Ним передбачено корегування статей:

Кодексу України про адміністративні правопорушення у часті порушення будівельних норм, правил і стандартів, які тягнуть за собою накладання штрафів та адміністративні стягнення. Закону України «Про основи містобудування» у часті ліцензування різних видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, які належать до різних класів наслідків (відповідальності). Закону України «Про архітектурну діяльність» стосовно особливостей проектування об’єктів, які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Закону України «Про землеустрій» щодо визначення належності об’єктів до класу з середніми та значними наслідками (відповідальності). Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомість» у часті фінансування будівництва. Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо порядку видалення зелених насаджень. Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» у часті можливості накладання штрафів.

Значущих змін зазнав Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Вони корегуютьдіяльність виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад та стосуються змін у таких напрямках.

Надання містобудівних умов та обмежень на безоплатній основі. Змінами визначено виключний перелік документів, які додаються до заяви для надання містобудівних умов та обмежень. Також приведені підстави для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень. Визначено перелік відомостей, які повинні містити містобудівні умови та обмеження, порядок внесення до них змін та їх скасування. Порядок проведення експертизи проектів будівництва. Визначено як формується та оприлюднюється перелік органів, які мають проводити експертизу, та які проекти не підлягають обов’язковій експертизі. Визначення класів наслідків відповідальності. Надано роз’яснення щодо поняття та порядок визначення класів можливої небезпеки. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Уточнено порядок подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та його скасування у разі виявлення відповідних порушень. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Скореговано порядок подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт та внесення до реєстру відповідних відомостей, анулювання та скасування містобудівних умов та обмежень. Повідомлення або декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Передбачено зміни у порядку реєстрації декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або…, та скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або права на початок виконання будівельних робіт. Здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю. Надано роз’яснення щодо поняття контролю. Визначено органи, які уповноважені його здійснювати. Надано перелік підстав для проведення позапланової перевірки. Визначено порядок зупинення будівництва до усунення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності. Перелічено перелік прав та обов’язківпосадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю. Визначено обмеження їх повноважень. Здійснення державного архітектурно-будівельний нагляду. Подано роз’яснення понять та термінів розділу. Наведено обов’язки головних інспекторів будівельного нагляду та порядок їх дій у випадку виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Визначено порядок скасування рішень, прийнятих об’єктами нагляду.

Також Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» визначено, що об’єкти, які раніше відносились до:

I та II категорій складності належать відповідно до об’єктів з незначними (СС1) наслідками;

III та IV категорій складності належать відповідно до об’єктів з середніми (СС2) наслідками;

V категорії складності належать відповідно до об’єктів із значними (СС3) наслідками.

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