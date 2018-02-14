НАБУ розслідує більше 100 епізодів незаконного збагачення та декларування недостовірних даних

Детективи Національного антикорупційного бюро станом на кінець січня 2018 року розслідували понад 100 епізодів незаконного збагачення та декларування недостовірних даних (статті 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України відповідно). Половина з цих епізодів зареєстровані за результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій та місцевого самоврядування (так звана «система електронного декларування»).

Ключовими фігурантами у розслідуваннях НАБУ, кваліфікованих за статтями 366-1, 368-2 КК України, є вищі посадові особи, держслужбовці та судді. На сьогодні об’єктом дослідження у провадженнях за фактом ймовірного декларування недостовірних даних є майно загальною вартістю близько 5,5 млрд грн. Крім того детективи розслідують епізоди можливого незаконного збагачення на загальну суму 1,6 млрд грн.

За період розслідувань Бюро скерувало до Національного агентства з питань запобігання корупції запити на здійснення повної перевірки декларацій у 33 епізодах незаконного збагачення та декларування недостовірних даних. Наразі від НАЗК отримано висновок лише у п’яти епізодах – це близько 15% від усіх запитів, скерованих детективами до Агентства.

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Нагадуємо, що 8 грудня 2017 року НАЗК затвердило рішення, яким всупереч діючому кримінальному процесуальному законодавству встановило необхідну обов’язкову наявність кількох умов для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366-1 та 368-2 КК України. На думку НАЗК, слідчий не може розпочати досудове розслідування, поки НАЗК не здійснить повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та не встановить за наслідками такої перевірки фактів порушення антикорупційного законодавства. Встановлені факти до того ж, згідно з роз’ясненням, мають бути відображені у відповідному рішенні НАЗК, складеному за наслідком такої перевірки.

На переконання Національного бюро, дане рішення НАЗК суперечить чинному законодавству та не може бути застосоване.